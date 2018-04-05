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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В ГРУ рассказали, где прячется главарь ИГИЛ

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    • Фото: islam-today / facebook.com
    В ГРУ рассказали, где прячется главарь ИГИЛ

    В ГРУ рассказали, где прячется главарь ИГИЛ

    В ГРУ рассказали, где прячется главарь ИГИЛ
  • Фото: islam-today / facebook.com

    • Лидер запрещенной в РФ организации «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, скорее всего, находится на территории Ирака, заявили в ГРУ.

    По словам первого замруководителя ГРУ Игоря Костюкова, в Сирии лидера запрещенной группировки нет.

    Игорь Костюков, первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ: «Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится».

    При этом Костюков подчеркнул, что точное местонахождение аль-Багдади в настоящий момент неизвестно, передает «Интерфакс».

    смотретьБоевики ИГ подтвердили гибель аль-Багдади и выбрали нового «халифа»
    Боевики ИГ подтвердили гибель аль-Багдади и выбрали нового «халифа»
    Отметим, что сейчас охоту за главарем ИГИЛ ведут спецслужбы многих стран мира. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения об уничтожении предводителя террористического «халифата», однако позднее они не подтверждались. А в конце прошлого года СМИ сообщили, что аль-Багдади был захвачен американскими военными в Ираке и переправлен на одну из военных баз в Сирии.

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