В Турции задержали возможного куратора убийцы российского посла Карлова

В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова.
Турецкие власти задержали еще одного подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова. Как сообщает агентство Anadolu, задержанный — бывший сотрудник Управления информационных технологий и связи, его имя не называется.
По версии следствия, задержанный был куратором убийцы Карлова со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Гюлена считают главным организатором преступления. Сам Гюлен, который сейчас находится в США, свою вину не признает.
Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы шесть человек, включая троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимура Озкана.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у гостей выставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO — организации Гюлена. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники службы безопасности.
По версии следствия, задержанный был куратором убийцы Карлова со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Гюлена считают главным организатором преступления. Сам Гюлен, который сейчас находится в США, свою вину не признает.
Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы шесть человек, включая троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимура Озкана.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у гостей выставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO — организации Гюлена. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники службы безопасности.
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