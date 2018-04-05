МИД РФ: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России

В МИД РФ заявили, что технически встреча глав США и КНДР может пройти на российском Дальнем Востоке.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова, технически организовать такую встречу в России возможно. При этом Бурмистров отметил, что пока соответствующих просьб или обращений не поступало.
Также посол выразил надежду на то, что встреча между США и КНДР на высшем уровне пройдет в середине мая, передает РИА Новости.
При этом Бурмистров подчеркнул, что не знает о приглашении Ким Чен Ыну посетить Россию.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть информация о возможности встречи лидеров США и КНДР в ближайшее время.
Напомним, ранее о возможности встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына сообщили в Сеуле. Как рассказал советник президента Южной Кореи, лидер КНДР предложил главе Белого дома как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы.
В Белом доме позднее подтвердили, что Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским руководителем. Надо сказать, что до Трампа ни один из американских президентов на прямой диалог с Ким Чен Ыном не соглашался.
Также посол выразил надежду на то, что встреча между США и КНДР на высшем уровне пройдет в середине мая, передает РИА Новости.
При этом Бурмистров подчеркнул, что не знает о приглашении Ким Чен Ыну посетить Россию.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть информация о возможности встречи лидеров США и КНДР в ближайшее время.
Напомним, ранее о возможности встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына сообщили в Сеуле. Как рассказал советник президента Южной Кореи, лидер КНДР предложил главе Белого дома как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы.
В Белом доме позднее подтвердили, что Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским руководителем. Надо сказать, что до Трампа ни один из американских президентов на прямой диалог с Ким Чен Ыном не соглашался.
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