ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    МИД РФ: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    МИД РФ: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России

    МИД РФ: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России

    МИД РФ: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • В МИД РФ заявили, что технически встреча глав США и КНДР может пройти на российском Дальнем Востоке.

    По словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова, технически организовать такую встречу в России возможно. При этом Бурмистров отметил, что пока соответствующих просьб или обращений не поступало.

    Также посол выразил надежду на то, что встреча между США и КНДР на высшем уровне пройдет в середине мая, передает РИА Новости.

    При этом Бурмистров подчеркнул, что не знает о приглашении Ким Чен Ыну посетить Россию.

    В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть информация о возможности встречи лидеров США и КНДР в ближайшее время.

    смотретьТрамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
    Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
    Напомним, ранее о возможности встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына сообщили в Сеуле. Как рассказал советник президента Южной Кореи, лидер КНДР предложил главе Белого дома как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы.

    В Белом доме позднее подтвердили, что Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским руководителем. Надо сказать, что до Трампа ни один из американских президентов на прямой диалог с Ким Чен Ыном не соглашался.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru