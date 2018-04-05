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7 апреля, 13:15
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    Мигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео. драки и избиения, Краснодар, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео

    Мигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео

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    • Фото: PVA.ANAPA / vk.com
    Мигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео

    Мигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео

    Мигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео
    • Фото: PVA.ANAPA / vk.com

      • Правоохранители выясняют обстоятельства потасовки на одной из строительных площадок в Краснодаре.

      Массовую драку, участие в которой принимали несколько десятков человек, устроили гастарбайтеры, работавшие на стройплощадке ЖК «Тургенев». В ход пошли не только кулаки, но и арматура, камни и палки.

      При этом после потасовки в правоохранительные органы или к медикам никто не обращался, передает ТАСС.

      Участники драки сейчас устанавливаются. Полицейские изучают записи, опубликованные в соцсетях очевидцами конфликта.

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