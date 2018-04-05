Мигранты устроили массовую драку в Краснодаре: видео

Правоохранители выясняют обстоятельства потасовки на одной из строительных площадок в Краснодаре.
Массовую драку, участие в которой принимали несколько десятков человек, устроили гастарбайтеры, работавшие на стройплощадке ЖК «Тургенев». В ход пошли не только кулаки, но и арматура, камни и палки.
При этом после потасовки в правоохранительные органы или к медикам никто не обращался, передает ТАСС.
Участники драки сейчас устанавливаются. Полицейские изучают записи, опубликованные в соцсетях очевидцами конфликта.
При этом после потасовки в правоохранительные органы или к медикам никто не обращался, передает ТАСС.
Участники драки сейчас устанавливаются. Полицейские изучают записи, опубликованные в соцсетях очевидцами конфликта.
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