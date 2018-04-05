ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    В России разработали проект реформы образования за 8 трлн рублей

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Маслов
    В России разработали проект реформы образования за 8 трлн рублей

    В России разработали проект реформы образования за 8 трлн рублей

    В России разработали проект реформы образования за 8 трлн рублей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Маслов

    • Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики Алексея Кудрина разработали проект реформы российского образования, на которую потребуется 8 триллионов рублей.

    В проекте реформы содержатся 12 решений, которые помогут улучшить сферу образования в России. В частности, пишет РБК, предлагается создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет, внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта, заменить традиционные учебники на электронные и построить 40 новых учебных центров по модели «Сириус».

    Полная реализация инициатив ВШЭ и ЦСР приведет к тому, что общие расходы бюджетной системы на образование к 2024 году достигнут 4,8% ВВП по сравнению с 3,5% ВВП в 2017 года. С учетом внебюджетных инвестиций и частно-государственного партнерства при строительстве школ сумма достигнет 8,3 трлн рублей.

    Напомним, модернизировать систему образования поручил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.






    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru