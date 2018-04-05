Мосбиржу оштрафовали за незаконное использование инсайда

Генпрокуратура оштрафовала Московскую биржу за неправомерное использование инсайдерской информации.
Об обнаружении нарушений в работе Мосбиржи в четверг сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в Telegram-канале ведомства.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам. Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии».
По результатам проверки Генпрокуратура привлекла Мосбиржу к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Организации назначен штраф в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение.
Решение Генпрокуратуры пока не отразилось на индексе биржи.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам. Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии».
По результатам проверки Генпрокуратура привлекла Мосбиржу к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Организации назначен штраф в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение.
Решение Генпрокуратуры пока не отразилось на индексе биржи.
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