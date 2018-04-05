Глава Минсельхоза РФ посоветовал белорусам искать новые рынки сбыта молока

Глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявил, что белорусским производителям молока стоит искать новые рынки сбыта.
По словам министра, обеспечить граждан молоком намерены российские предприятия.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком».
Глава Минсельхоза подчеркнул, что выполнить эту задачу планируется в ближайшие 5–7 лет. Сейчас же развитию российского рынка мешает недобросовестная конкуренция. Так, по словам Ткачёва, белорусские поставщики сухого обезжиренного молока занимаются демпингом. Только с начала 2018 года белорусы дважды снижали экспортные цены, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее искать замену российскому рынку белорусских производителей призвал Александр Лукашенко. При этом белорусский президент заверил, что из его страны в РФ поставляются качественные продукты.
Так Лукашенко отреагировал на решение Россельхознадзора, который с 31 марта запретил поставки молочной продукции с двух белорусских предприятий. В отношении продукции еще двух ввели режим усиленного лабораторного контроля.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком».
Глава Минсельхоза подчеркнул, что выполнить эту задачу планируется в ближайшие 5–7 лет. Сейчас же развитию российского рынка мешает недобросовестная конкуренция. Так, по словам Ткачёва, белорусские поставщики сухого обезжиренного молока занимаются демпингом. Только с начала 2018 года белорусы дважды снижали экспортные цены, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее искать замену российскому рынку белорусских производителей призвал Александр Лукашенко. При этом белорусский президент заверил, что из его страны в РФ поставляются качественные продукты.
Так Лукашенко отреагировал на решение Россельхознадзора, который с 31 марта запретил поставки молочной продукции с двух белорусских предприятий. В отношении продукции еще двух ввели режим усиленного лабораторного контроля.
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