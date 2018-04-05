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7 апреля, 13:15
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    Сотрудник Росгвардии погиб в тире под Иркутском

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    Сотрудник Росгвардии погиб в тире под Иркутском

    Сотрудник Росгвардии погиб в тире под Иркутском

    В Ангарске выясняют обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии, тело которого нашли в тире.

    Правоохранитель погиб во время проведения учебных стрельб. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием.

    По данному факту проводится доследственная проверка. Сыщики уже осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают очевидцев, сообщили в управлении СК по Иркутской области.

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