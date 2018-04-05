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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Уборка и приготовление куличей: у православных наступил Чистый четверг. Пасха, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУборка и приготовление куличей: у православных наступил Чистый четверг

    Уборка и приготовление куличей: у православных наступил Чистый четверг

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    Уборка и приготовление куличей: у православных наступил Чистый четверг

    Уборка и приготовление куличей: у православных наступил Чистый четверг

    Уборка и приготовление куличей: у православных наступил Чистый четверг

      У православных христиан наступил Чистый четверг. В этот день верующие идут в церкви и вспоминают страдания Иисуса Христа. В храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отслужил божественную литургию и совершил чин омовения. Это традиция восходит к событиям Тайной вечери. Тогда Иисус омыл ноги ученикам в знак смирения и любви.

      Сегодня верующие начинают готовиться к Пасхе и пекут куличи. В старину в этот день было принято убираться дома и мыться в бане. А уже в эту субботу православные христиане в очередной раз станут свидетелями схождения Благодатного огня. Оно происходит ежегодно во время праздничной службы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

      Внутри храма находится небольшая часовня, где хранится Гроб Господень. Именно там и вспыхивает Благодатный огонь. Его тут же передают верующим, которые выносят пламя на улицу в знак воскрешения Иисуса Христа. НТВ и НТВ.Ru покажут церемонию в прямом эфире. Трансляция начнется 7 апреля в 13:15 минут по московскому времени, ее смогут посмотреть также пользователи мобильных приложений НТВ для iOS и Android.

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