Лавров назвал дело Скрипаля «неприкрытым глумлением» над международным правом

Во второй день работы конференции по международной безопасности, которая проходит в Москве, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал о том, в каком состоянии находятся отношения России с западными державами, в частности, США и Великобританией. По мнению главы МИДа, Вашингтон и Лондон игнорируют международное право. Ярким примером является скандальное дело об отравлении Сергея Скрипаля.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое дело Скрипалей стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Мы продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину».
Лавров еще раз подчеркнул, что Москва настаивает на предметном расследовании дела Скрипалей в рамках Организации по запрещению химического оружия.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое дело Скрипалей стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Мы продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину».
Лавров еще раз подчеркнул, что Москва настаивает на предметном расследовании дела Скрипалей в рамках Организации по запрещению химического оружия.
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