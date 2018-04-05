Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для «нормальной жизни»

Социологи выяснили, что средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимо ежемесячно 75,9 тысячи рублей.
Согласно опросу, проведенному исследовательским холдингом «Ромир», чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, каждой пятой семье (21%) достаточно иметь 20–45 тысяч рублей. Две трети опрошенных семей (66%) утверждают, что им нужно 45–120 тысяч рублей. Еще 13% отмечают, что им необходимо более 120 тысяч рублей.
Таким образом социологи подсчитали, что средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 900 рублей.
При этом, по данным эксперты, жители больших городов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем проживающие в небольших населенных пунктах.
Как правило, в городах-миллионниках население претендует на доход в 91,6 тысячи рублей, жители полумиллионников хотели бы зарабатывать 80,2 тысячи рублей, стотысячников — 75 тысяч рублей. В сельской же местности люди ограничивают свои запросы 61,5 тысячи рублей в месяц, передает РИА Новости.
Таким образом социологи подсчитали, что средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 900 рублей.
При этом, по данным эксперты, жители больших городов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем проживающие в небольших населенных пунктах.
Как правило, в городах-миллионниках население претендует на доход в 91,6 тысячи рублей, жители полумиллионников хотели бы зарабатывать 80,2 тысячи рублей, стотысячников — 75 тысяч рублей. В сельской же местности люди ограничивают свои запросы 61,5 тысячи рублей в месяц, передает РИА Новости.
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