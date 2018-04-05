Под Саратовом легковушка врезалась в фуру, трое погибших

Смертельная авария с фурой и легковушкой произошла неподалеку от Саратова.
На 709-м километре автодороги Курск — Саратов легковой автомобиль ВАЗ-21104 столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. В результате три человека погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу, сообщает РИА Новости.
Погибшие — 34-летний водитель ВАЗ-21104 и двое его пассажиров 26 и 25 лет. Пострадавшие — двое 24-летних пассажиров легковушки.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии.
Погибшие — 34-летний водитель ВАЗ-21104 и двое его пассажиров 26 и 25 лет. Пострадавшие — двое 24-летних пассажиров легковушки.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии.
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