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    Под Саратовом легковушка врезалась в фуру, трое погибших

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    • Фото: chs_saratov / vk.com
    Под Саратовом легковушка врезалась в фуру, трое погибших

    Под Саратовом легковушка врезалась в фуру, трое погибших

    Под Саратовом легковушка врезалась в фуру, трое погибших
  • Фото: chs_saratov / vk.com

    • Смертельная авария с фурой и легковушкой произошла неподалеку от Саратова.

    На 709-м километре автодороги Курск — Саратов легковой автомобиль ВАЗ-21104 столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. В результате три человека погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу, сообщает РИА Новости.

    Погибшие — 34-летний водитель ВАЗ-21104 и двое его пассажиров 26 и 25 лет. Пострадавшие — двое 24-летних пассажиров легковушки.

    ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

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