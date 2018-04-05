В центре Москвы найдены белокаменные надгробия XVI-XVII веков

Во время перекладки коммуникаций в центре российской столицы обнаружены старинные надгробия и фрагменты сосудов.
Как сообщается на сайте мэрии Москвы, артефакты найдены у дома №5, строение 1 в Малом Златоустинском переулке, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь.
Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия г. Москвы: «На глубине 1,3 метра специалисты увидели 6 фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки — это надгробия XVI-XVII веков».
По словам Емельянова, из этих артефактов могут сделать экспозицию под открытым небом.
Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году: «Преставися архидиакон … Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Москвы». В 1479 году территории обители по указу Ивана III возвели каменную соборную церковь, а к 1679 году там уже стояли 3 каменных храма — церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.
При захвате Москвы Наполеоном в 1812 году монастырь был разграблен, но от пожара не пострадал. После революции, в 1918 году, обитель закрыли, здания переоборудовали под коммунальные квартиры. К 1933 году церковные постройки и вовсе снесли, а на их месте возвели жилые дома.
Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия г. Москвы: «На глубине 1,3 метра специалисты увидели 6 фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки — это надгробия XVI-XVII веков».
По словам Емельянова, из этих артефактов могут сделать экспозицию под открытым небом.
Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году: «Преставися архидиакон … Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Москвы». В 1479 году территории обители по указу Ивана III возвели каменную соборную церковь, а к 1679 году там уже стояли 3 каменных храма — церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.
При захвате Москвы Наполеоном в 1812 году монастырь был разграблен, но от пожара не пострадал. После революции, в 1918 году, обитель закрыли, здания переоборудовали под коммунальные квартиры. К 1933 году церковные постройки и вовсе снесли, а на их месте возвели жилые дома.
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