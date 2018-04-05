В Перми младенец скончался после падения снега на его коляску

Попавший в реанимацию пермской больницы
9-месячный ребенок, на которого упал снег, скончался в стационаре.
ЧП случилось в понедельник, 2 апреля, в Кировском районе Перми. Там на коляску с младенцем с крыши упала снежная масса. Ребенок с серьезной травмой головы был доставлен в реанимацию Краевой детской клинической больницы. У пострадавшего была крайне тяжелая травма, фактически не совместимая с жизнью.
Врачи двое суток делали все возможное, чтобы спасти маленького пациента, применили самые современные методы, в том числе впервые использовали метод контролируемой гипотермии мозга, провели оперативное лечение, однако спасти младенца не удалось. РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав передает, что накануне ребенок скончался.
СК РФ возбудил дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». В офисе управляющей компании изъята документация, касающаяся обслуживания жилого дома, с которого упала снежная глыба. В администрации Перми утверждают, что снег упал с балкона одной из квартир, за очистку которого отвечает собственник жилого помещения, а не управляющая компания.
Врачи двое суток делали все возможное, чтобы спасти маленького пациента, применили самые современные методы, в том числе впервые использовали метод контролируемой гипотермии мозга, провели оперативное лечение, однако спасти младенца не удалось. РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав передает, что накануне ребенок скончался.
СК РФ возбудил дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». В офисе управляющей компании изъята документация, касающаяся обслуживания жилого дома, с которого упала снежная глыба. В администрации Перми утверждают, что снег упал с балкона одной из квартир, за очистку которого отвечает собственник жилого помещения, а не управляющая компания.
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