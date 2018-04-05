Власти Болгарии не видят доказательств вины России в отравлении Скрипаля

Президент Болгарии Румен Радев объяснил, почему София не пошла на поводу у Лондона и не стала высылать российских дипломатов. По его словам, власти страны не видят доказательств вины России в отравлении Сергея Скрипаля.
Радев напомнил, что сейчас Болгария является председателем Совета Евросоюза и в этом качестве должна придерживаться политики диалога и баланса. По словам болгарского лидера, эту позицию разделяет и Австрия, которая от высылки российских дипломатов также отказалась.
Румен Радев, президент Болгарии: «Хочу подчеркнуть, что Болгария — лояльный член и Европейского союза, и НАТО, но эти союзы основаны на многих ценностях, одна из них — это прозрачность. Прежде чем предпринять какие-то шаги в отношении России, сначала мы должны получить ясные и бесспорные доказательства ее виновности».
В конце марта с подачи Великобритании больше 20 западных стран заявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Треть европейских государств, в том числе Австрия и Болгария, от подобных мер воздержались.
Румен Радев, президент Болгарии: «Хочу подчеркнуть, что Болгария — лояльный член и Европейского союза, и НАТО, но эти союзы основаны на многих ценностях, одна из них — это прозрачность. Прежде чем предпринять какие-то шаги в отношении России, сначала мы должны получить ясные и бесспорные доказательства ее виновности».
В конце марта с подачи Великобритании больше 20 западных стран заявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Треть европейских государств, в том числе Австрия и Болгария, от подобных мер воздержались.
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