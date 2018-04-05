Верховный суд разрешил арестовать экс-президента Бразилии

Федеральный верховный суд Бразилии разрешил поместить бывшего президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму. Против
экс-президента выдвинуты обвинения в коррупции.
Вердикт, вынесенный высшей судебной инстанцией Бразлии, означает, что Лула да Силва может быть в ближайшее время отправлен в тюрьму. Для этого должен быть выписан соответствующий ордер, на оформление которого может уйти несколько дней.
Эксперты говорят, что адвокаты Лулы да Силвы могут отсрочить еще на несколько недель заключение бывшего президента в тюрьму, если оспорят решение суда второй инстанции, который в конце марта отказался пересматривать обвинительный приговор в адрес экс-президента.
Как напоминает ТАСС, Лула да Силва настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции и заявлял, что не намерен покидать страну, чтобы просить политического убежища за рубежом.
Против бывшего президента Бразилии были возбуждены несколько уголовных дел о коррупции и превышении полномочий. 24 января Федеральный региональный суд вынес вердикт, увеличив назначенный да Силве срок тюремного заключения с 9 лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Экс-президент отрицает любые обвинения в свой адрес, называя их политическим преследованием.
По конституции Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, не может занимать выборные должности. Однако Лула да Силва заявляет, что выставить свою кандидатуру на выборы президента Бразилии, которые состоятся в этом году. Примечательно, что за политика, согласно опросам, готовы проголосовать около 30% избирателей.
Эксперты говорят, что адвокаты Лулы да Силвы могут отсрочить еще на несколько недель заключение бывшего президента в тюрьму, если оспорят решение суда второй инстанции, который в конце марта отказался пересматривать обвинительный приговор в адрес экс-президента.
Как напоминает ТАСС, Лула да Силва настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции и заявлял, что не намерен покидать страну, чтобы просить политического убежища за рубежом.
Против бывшего президента Бразилии были возбуждены несколько уголовных дел о коррупции и превышении полномочий. 24 января Федеральный региональный суд вынес вердикт, увеличив назначенный да Силве срок тюремного заключения с 9 лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Экс-президент отрицает любые обвинения в свой адрес, называя их политическим преследованием.
По конституции Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, не может занимать выборные должности. Однако Лула да Силва заявляет, что выставить свою кандидатуру на выборы президента Бразилии, которые состоятся в этом году. Примечательно, что за политика, согласно опросам, готовы проголосовать около 30% избирателей.
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