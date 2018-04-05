Четверть века на любимой волне: «Авторадио» исполняется 25 лет

«Авторадио», которое является одной из самых популярных радиостанций в нашей стране, исполняется 25 лет. «Мурзилки LIVE», «Дискотека 80-х» , информация о пробках на дорогах в свое время стали прорывом в радиоэфире и впоследствии визитной карточкой «Авторадио». Сама же станция и сейчас продолжает ломать стереотипы.

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На праздничную волну приемники сегодня настроены у миллионов людей. За 25 лет «Авторадио» стало одним из самых крупных в стране по числу слушателей. Голоса любимых ведущих слышат около 2 тысяч городов.



Юрий Костин, генеральный директор «Газпром-медиа Радио»: «Конечно, мы гордимся тем, что уже более 8 лет „Авторадио“ является лидером самого большого рынка в России — Москвы. Более того, Москва — это один из самых конкурентных рынков в мире. Наверное, может сравниться только с Нью-Йорком по количеству радиостанций. И „Авторадио“ держит лидерство на этом рынке, является одной из ведущих радиостанций в России».



Все начиналось с маленькой радиостанции для автолюбителей, которую в 90-е создали четверо приятелей не без помощи Госавтоинспекции и МВД. Это был смелый и успешный кейс. Они во всем были первооткрывателями: первыми стали говорить о ситуации на дорогах, первыми просили слушателей рассказать о пробках и ДТП, первыми запустили живую музыку.



Потом появились поющие ведущие. «Мурзилки» стали, пожалуй, самым знаменитым проектом «Авторадио». Даже небольшая новость о том, как глава Новосибирской области с возмущением обнаружил, что в поликлиниках есть очереди, превратилась в сатирическую песню. За 18 лет «Мурзилки» исполнили в прямом эфире более 9 тысяч песен на злободневные темы. Кто-то даже обиделся.



Татьяна Гордеева, ведущая шоу «Мурзилки LIVE»: «Однажды у нас была песня про самые пьющие регионы страны. Все те регионы, про которые мы спели, на нас обиделись. Они нам присылали письма о том, что все не так. Это мы пьем?! А кто не пьет! Ты скажи!»



Благодаря переезду в новую студию слушатели могут стать зрителями. Каждый будний вечер «Авторадио» приглашают гостей на живые концерты. Звезд на этой волне перебывало столько, что пришлось завести отдельный шкаф для подарков. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.