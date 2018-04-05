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7 апреля, 13:15
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    На Сахалине жители целого города остались без водоснабжения

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    На Сахалине жители целого города остались без водоснабжения

    На Сахалине жители целого города остались без водоснабжения

    Коммунальная авария полностью лишила водоснабжения 12 тысяч жителей Углегорска. Из-за грязной воды все детские сады в городе прекратили работу еще в понедельник.

    Андрей Серов, первый заместитель главы Углегорского городского округа: «Вечером в среду произошла авария на водоводе, ведется его восстановление. Работы планируют завершить в 17:00 по местному времени. Причины аварии устанавливаются. Без воды с вечера среды находится весь город».

    Местные власти сообщили, что лопнула железобетонная труба водовода, уложенная еще до Второй мировой войны. Организован подвоз питьевой воды к социальным объектам и жилым домам. При этом все городские детские сады не работают еще с понедельника.

    Андрей Серов: «Детские сады закрыты с понедельника из-за качества водопроводной воды. Дошкольные учреждения на подвозной воде работать не могут, поэтому санэпидстанция рекомендовала приостановить работу детских садов».

    Жители Углегорска пишут в соцсетях о регулярных проблемах с качеством водопроводной воды, которые они связывают с работой крупнейшего в регионе Солнцевского углеразреза. Правоохранители уже выясняют причины «избыточной мутности воды», из-за которой пришлось закрыть дошкольные учреждения, пишет «Интерфакс».

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