«Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек

В Риге на так называемый марш разгневанных родителей вышли около 3 тысяч человек. Они выступили против решения властей Латвии о переводе всех школ на латышский язык.
В марше принимала участие и молодежь. Демонстранты несли в руках плакаты. Шествие прошло в центре города и завершилось митингом у президентского дворца. Согласно решению главы государства, с 2020 года все предметы в местных школах должны преподаваться в стране исключительно на государственном языке, потому так называемые русские школы будут закрыты.
Алексей, протестующий: «Я пришел сюда, потому что не согласен с политикой властей, которая почему-то разделяет латышей и русских. То есть латышам дано право учиться на своем родном языке, а нас такого права лишают. И это не что иное, как неонацизм. Естественно, я как нормальный человек буду любыми способами этому противиться».
Всего в Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40% населения — русскоязычное. При этом в республике государственным языком считается только латышский, а русский имеет статус иностранного.
Алексей, протестующий: «Я пришел сюда, потому что не согласен с политикой властей, которая почему-то разделяет латышей и русских. То есть латышам дано право учиться на своем родном языке, а нас такого права лишают. И это не что иное, как неонацизм. Естественно, я как нормальный человек буду любыми способами этому противиться».
Всего в Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40% населения — русскоязычное. При этом в республике государственным языком считается только латышский, а русский имеет статус иностранного.
Комментарии