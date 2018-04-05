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    «Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек. Латвия, митинги и протесты, русский язык. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек

    «Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек

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    «Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек

    «Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек

    «Это неонацизм»: в Риге на защиту русского языка в школах вышли 3 тысячи человек

      В Риге на так называемый марш разгневанных родителей вышли около 3 тысяч человек. Они выступили против решения властей Латвии о переводе всех школ на латышский язык.

      В марше принимала участие и молодежь. Демонстранты несли в руках плакаты. Шествие прошло в центре города и завершилось митингом у президентского дворца. Согласно решению главы государства, с 2020 года все предметы в местных школах должны преподаваться в стране исключительно на государственном языке, потому так называемые русские школы будут закрыты.

      Алексей, протестующий: «Я пришел сюда, потому что не согласен с политикой властей, которая почему-то разделяет латышей и русских. То есть латышам дано право учиться на своем родном языке, а нас такого права лишают. И это не что иное, как неонацизм. Естественно, я как нормальный человек буду любыми способами этому противиться».

      смотретьРусскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге
      Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге
      Всего в Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40% населения — русскоязычное. При этом в республике государственным языком считается только латышский, а русский имеет статус иностранного.

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