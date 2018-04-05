Жителям самарского поселка выставили счета за не работающее 7 лет отопление

Населению поселка Подгорный в Самарской области выставили заоблачные счета за несуществующие коммунальные услуги. Дело в том, что отопления и горячей воды в деревне нет уже на протяжении 7 лет, трубы давно распилили и увезли. Местные жители решили проблему самостоятельно и установили дома котлы и водонагреватели, за что недавно получили повестки в суд.

Местный пенсионер Александр Александрович теперь известный сельский блогер Сан Саныч. До Интернета он докатился, когда понял, что от борьбы с коммунальным беспределом в реале — ни горячо ни холодно. В этой истории о том, как власти целый поселок задушили, он рассказал, как все эти годы бастовал и голодал, как писал письма и читал ответы.



Пока пост в Интернете набирает популярность, сам Сан Саныч набирает долги. Индивидуальный электрокотел он установил еще 15 лет назад, а сейчас оказался словно кипятком ошпаренный. Местный жилкомсервис прислал квитанцию за отопление за 4 года, а газовики порадовали долгом в несколько тысяч рублей, решив, что моется пенсионер не через водоногреватель, а тайком греет воду на плите. В злостных неплательщиках теперь и его соседи.



Галина Симонова, жительница поселка Подгорный: «Смотрим — ба! За отопление! Пошли туда, там говорят, что просто начисляют. Мы продолжили получать квитанции с долгом. А потом они хлоп — подали в суд».



Местное правосудие противоречиво. Галине Ивановне долг за отопление присудили, а сосед смог его обжаловать. Большинство жителей поселка установили газовые котлы за свои кровные. Трубы тоже покупали самостоятельно, чтобы не мерзнуть.



Наталья Легачева, жительница поселка Подгорный: «В квартирах холодно, первый этаж, сторона северная. Живем словно в погребе. Мы были вынуждены поставить этот котел».



Ледниковый период в поселке начался еще в начале 2000-х, когда теплотрассу здесь распилили, а трубы заморозили. С новой котельной возникли проблемы. Сроки запуска затянулись, а мощности хватило только на обогрев, поэтому никакой горячей воды.



Власти поселка предложили людям греться самостоятельно. Вложив по 100 тысяч рублей в котлы и водонагреватели, люди в итоге оказались еще и должны. Кто-то 70 тысяч рублей, кто-то больше 100. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.