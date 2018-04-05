Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 20 тысяч гектаров

За минувшие сутки пожары охватили почти 20 тысяч гектаров леса в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае.
Сообщение пресс-службы департамента лесного хозяйства по ДФО: «В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага лесных пожаров».
В ведомстве подчеркнули, что самые обширные пожары произошли в Амурской области. Там за сутки выгорело 19 тысяч гектаров леса. Также новые очаги пожаров зарегистрированы в Приморском крае, в Еврейской АО и в Хабаровском крае, цитирует ТАСС.
В борьбе с огнем были задействованы 795 человек, в распоряжении которых находятся более 150 единиц наземной техники, также были задействованы три воздушных судна.
В ведомстве подчеркнули, что самые обширные пожары произошли в Амурской области. Там за сутки выгорело 19 тысяч гектаров леса. Также новые очаги пожаров зарегистрированы в Приморском крае, в Еврейской АО и в Хабаровском крае, цитирует ТАСС.
В борьбе с огнем были задействованы 795 человек, в распоряжении которых находятся более 150 единиц наземной техники, также были задействованы три воздушных судна.
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