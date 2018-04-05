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7 апреля, 13:15
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    Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 20 тысяч гектаров

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    Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 20 тысяч гектаров

    Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 20 тысяч гектаров

    За минувшие сутки пожары охватили почти 20 тысяч гектаров леса в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае.

    Сообщение пресс-службы департамента лесного хозяйства по ДФО: «В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага лесных пожаров».

    В ведомстве подчеркнули, что самые обширные пожары произошли в Амурской области. Там за сутки выгорело 19 тысяч гектаров леса. Также новые очаги пожаров зарегистрированы в Приморском крае, в Еврейской АО и в Хабаровском крае, цитирует ТАСС.

    В борьбе с огнем были задействованы 795 человек, в распоряжении которых находятся более 150 единиц наземной техники, также были задействованы три воздушных судна.

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