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7 апреля, 13:15
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    Житель ЕАО признался в убийстве и расчленении 17-летней девушки

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    Житель ЕАО признался в убийстве и расчленении 17-летней девушки

    Житель ЕАО признался в убийстве и расчленении <nobr>17-летней</nobr> девушки

    Ранее несудимый мужчина зарезал 17-летнюю девушку, заподозрив ее в краже 2,5 тысяч рублей.

    Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области,
    убийство 17-летней девушки было совершено в сентябре 2017 года. Перед судом предстанет 58-летний житель села Николаевка Смидовичского района.

    Следователи установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил девушку в краже у него 2,5 тысяч рублей. Сначала он избил и оглушил свою жертву ударами по голове, а после ударил в поясницу ножом. Девушка скончалась от кровопотери. Убийца решил избавиться от тела, которое он расчленил, упаковал в пакеты и вывез в лесополосу.

    В прокуратуре сообщили, что в ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину. Он будет находиться под стражей до начала судебного процесса.

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