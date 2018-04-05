Житель ЕАО признался в убийстве и расчленении 17-летней девушки

Ранее несудимый мужчина зарезал
17-летнюю девушку, заподозрив ее в краже 2,5 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области,
убийство 17-летней девушки было совершено в сентябре 2017 года. Перед судом предстанет 58-летний житель села Николаевка Смидовичского района.
Следователи установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил девушку в краже у него 2,5 тысяч рублей. Сначала он избил и оглушил свою жертву ударами по голове, а после ударил в поясницу ножом. Девушка скончалась от кровопотери. Убийца решил избавиться от тела, которое он расчленил, упаковал в пакеты и вывез в лесополосу.
В прокуратуре сообщили, что в ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину. Он будет находиться под стражей до начала судебного процесса.
убийство 17-летней девушки было совершено в сентябре 2017 года. Перед судом предстанет 58-летний житель села Николаевка Смидовичского района.
Следователи установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил девушку в краже у него 2,5 тысяч рублей. Сначала он избил и оглушил свою жертву ударами по голове, а после ударил в поясницу ножом. Девушка скончалась от кровопотери. Убийца решил избавиться от тела, которое он расчленил, упаковал в пакеты и вывез в лесополосу.
В прокуратуре сообщили, что в ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину. Он будет находиться под стражей до начала судебного процесса.
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