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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия

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    В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия

    В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия

    В Чехии госпитализирован сотрудник лаборатории, в которой произошла утечка цианида.

    Как сообщает Чешское радио, утечка сильнейшего яда — цианида калия — произошла в лаборатории, располагающейся в пражском районе Беховице.

    В результате происшествия был госпитализирован 25-летний лаборант. Он занимался утилизацией химических веществ, использовавшихся во время проведения опытов. В числе веществ, с которыми он работал, был и цианид калия.

    Врачи сообщили, что угрозы жизни пациента нет, он в стабильном состоянии.

    Местные власти сообщили, что происшествие не представляет опасности для здоровья населения. Специалисты химзащиты уже провели стерилизацию помещения, где произошла утечка яда.

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