В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия

В Чехии госпитализирован сотрудник лаборатории, в которой произошла утечка цианида.
Как сообщает Чешское радио, утечка сильнейшего яда — цианида калия — произошла в лаборатории, располагающейся в пражском районе Беховице.
В результате происшествия был госпитализирован 25-летний лаборант. Он занимался утилизацией химических веществ, использовавшихся во время проведения опытов. В числе веществ, с которыми он работал, был и цианид калия.
Врачи сообщили, что угрозы жизни пациента нет, он в стабильном состоянии.
Местные власти сообщили, что происшествие не представляет опасности для здоровья населения. Специалисты химзащиты уже провели стерилизацию помещения, где произошла утечка яда.
В результате происшествия был госпитализирован 25-летний лаборант. Он занимался утилизацией химических веществ, использовавшихся во время проведения опытов. В числе веществ, с которыми он работал, был и цианид калия.
Врачи сообщили, что угрозы жизни пациента нет, он в стабильном состоянии.
Местные власти сообщили, что происшествие не представляет опасности для здоровья населения. Специалисты химзащиты уже провели стерилизацию помещения, где произошла утечка яда.
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