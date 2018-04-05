В массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека

На трассе, соединяющей Адлер и Красную Поляну, столкнулись пять машин. Отечественный автомобиль оказался зажат двумя иномарками, погибли 2 человека.
Полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии в Краснодарском крае. Пять автомобилей столкнулись в двойном ДТП на дороге Адлер — Красная Поляна.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В первом ДТП столкнулись KIA и „Газель“, без пострадавших. Увидев эту аварию, рядом остановилась еще одна „Газель“ с дорожными рабочими. За ней ехала „Нива“, начала притормаживать, но ее ударил Mercedes, который следовал сзади и его водитель не успел среагировать. В результате удара „Нива“ влетела в „Газель“».
В полиции сообщили, что в зажатой между двумя автомобилями «Ниве» погибли два человека. Данных о числе пострадавших в результате аварии пока нет. Также известно, что в результате столкновения одна из машин загорелась, передает ТАСС.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Организован объезд участка трассы, где произошла авария.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В первом ДТП столкнулись KIA и „Газель“, без пострадавших. Увидев эту аварию, рядом остановилась еще одна „Газель“ с дорожными рабочими. За ней ехала „Нива“, начала притормаживать, но ее ударил Mercedes, который следовал сзади и его водитель не успел среагировать. В результате удара „Нива“ влетела в „Газель“».
В полиции сообщили, что в зажатой между двумя автомобилями «Ниве» погибли два человека. Данных о числе пострадавших в результате аварии пока нет. Также известно, что в результате столкновения одна из машин загорелась, передает ТАСС.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Организован объезд участка трассы, где произошла авария.
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