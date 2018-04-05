Неподсудные <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Неподсудные 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    В массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека. ДТП, Краснодарский край, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека

    В массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека

    комментировать
    • Фото: ДТП и ЧП | Сочи
    В массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека

    В массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека

    В массовом ДТП в Сочи погибли 2 человека
    • Фото: ДТП и ЧП | Сочи

      • На трассе, соединяющей Адлер и Красную Поляну, столкнулись пять машин. Отечественный автомобиль оказался зажат двумя иномарками, погибли 2 человека.

      Полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии в Краснодарском крае. Пять автомобилей столкнулись в двойном ДТП на дороге Адлер — Красная Поляна.

      Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В первом ДТП столкнулись KIA и „Газель“, без пострадавших. Увидев эту аварию, рядом остановилась еще одна „Газель“ с дорожными рабочими. За ней ехала „Нива“, начала притормаживать, но ее ударил Mercedes, который следовал сзади и его водитель не успел среагировать. В результате удара „Нива“ влетела в „Газель“».

      В полиции сообщили, что в зажатой между двумя автомобилями «Ниве» погибли два человека. Данных о числе пострадавших в результате аварии пока нет. Также известно, что в результате столкновения одна из машин загорелась, передает ТАСС.

      Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Организован объезд участка трассы, где произошла авария.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru