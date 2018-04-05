«Агрессивное поведение»: в США на россиянина Никулина надели наручники

Россиянина Евгения Никулина, которого экстрадировали в США из Чехии по обвинению в киберпреступлениях, доставили в суд закованным в наручники. В суде объяснили, что Никулин вел себя агрессивно по отношению к судебным приставам в тюрьме.
В Калифорнии суд принял решение отложить слушание об аресте россиянина Евгения Никулина и перенес рассмотрение его дела на 30 апреля. В суд Никулина доставили в наручниках, объяснив это «агрессивным поведением» подозреваемого. При том, что знавшие Евгения коллеги говорят, что он спокойный и даже флегматичный человек.
Прокурор в суде заявил, что сотрудники служб безопасности, которые следили за Никулиным, когда он находился под стражей, назвали его поведение «вызывающим» и заявили о его попытке сбежать.
Все обвинения во взломе трех крупных американских компаний Никулин отрицает.
Напомним, гражданин России Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года. США обвинили Никулина в незаконном получении доступа к данным из соцсети LinkedIn и взломе серверов компаний Dropbox и Formspring. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США. Выдачи Никулина добивалась и Россия: на родине его обвиняют в краже 3450 долларов с электронного кошелька Webmoney.
Адвокат Никулина рассказывал, что агенты ФБР пытались подкупить программиста, чтобы он взял на себя вину за взлом серверов Демократической партии.
Прокурор в суде заявил, что сотрудники служб безопасности, которые следили за Никулиным, когда он находился под стражей, назвали его поведение «вызывающим» и заявили о его попытке сбежать.
Все обвинения во взломе трех крупных американских компаний Никулин отрицает.
Напомним, гражданин России Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года. США обвинили Никулина в незаконном получении доступа к данным из соцсети LinkedIn и взломе серверов компаний Dropbox и Formspring. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США. Выдачи Никулина добивалась и Россия: на родине его обвиняют в краже 3450 долларов с электронного кошелька Webmoney.
Адвокат Никулина рассказывал, что агенты ФБР пытались подкупить программиста, чтобы он взял на себя вину за взлом серверов Демократической партии.
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