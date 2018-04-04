В Неваде разбился F-16 ВВС США

Под
Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США
Как передает FOX News, истребитель F-16 ВВС США потерпел в среду крушение в штате Невада. Судьба пилота остается неизвестной.
Представители командования базы ВВС Неллис, расположенной недалеко от Лас-Вегаса, сообщили, что катастрофа произошла около 10:30 по местному времени (20:30 по Москве) во время выполнения тренировочных полетов над полигоном базы. Военные выслали поисково-спасательную команду к месту авиакатастрофы.
Это уже третья авиакатастрофа в ВВС США за последние 2 дня. Во вторник истребитель Корпуса морской пехоты США AV-8B разбился в Джибути. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован. В тот же день вертолет морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился в Калифорнии во время учений возле границы с Мексикой. Погибли четыре члена экипажа.
Представители командования базы ВВС Неллис, расположенной недалеко от Лас-Вегаса, сообщили, что катастрофа произошла около 10:30 по местному времени (20:30 по Москве) во время выполнения тренировочных полетов над полигоном базы. Военные выслали поисково-спасательную команду к месту авиакатастрофы.
Это уже третья авиакатастрофа в ВВС США за последние 2 дня. Во вторник истребитель Корпуса морской пехоты США AV-8B разбился в Джибути. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован. В тот же день вертолет морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился в Калифорнии во время учений возле границы с Мексикой. Погибли четыре члена экипажа.
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