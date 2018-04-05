Как мошенники «по закону» лишают людей жилья: расследование НТВ

Актер театра Ленком Сергей Фролов объявил голодовку. Как он стал жертвой черных риелторов? Что может случиться с каждым
из-за небольшой задолженности по микрокредиту?
Все знают, чем чреваты микрозаймы в сомнительных организациях под залог квартир. Но дело в том, что люди порой понятия не имеют, что на них висит просроченный кредит, а их квартира давно продана. Не знают, пока не явится новый хозяин. Среди лишившихся таким образом жилья есть и известные люди. Как не стать новой жертвой мошенников, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
При детях Юлия не дает волю нервам. Но сыновья, кажется, все равно чувствуют воцарившуюся в доме атмосферу страха.
Юлия Каплун: «Честно говоря очень страшно. Я каждый день переживаю за жизнь своих детей. Мне страшно, что кто-то может прийти, выселить нас. Выставить наши вещи из дома».
Летом семье понадобились деньги. Срочно, как это обычно и бывает. Взять кредит в банке не удалось, но сговорчивые кредиторы все же нашлись. Микрофинансовая организация «Центр займов 365» согласилась выдать займ, правда, в залог потребовали квартиру.
Галина Моисеева: «Они говорили только одно: нам не нужна ваша квартира, нам нужны только деньги. Эта фраза все время звучала: „Вы не волнуйтесь, квартира нам не нужна“. На самом деле все получилось по-другому».
Условия договора трудно назвать выполнимыми. Скорее тут всё сделано так, чтобы не пришлось возвращать залог. 1 миллион 350 тысяч выдали на год под 36%. При этом весь год только проценты и погашаются: по 40 тысяч рублей ежемесячно. При этом основной долг не уменьшается ни на рубль, а за малейшую просрочку начислялся штраф в 50 тысяч, моментально увеличивая платеж почти вдвое. Но даже на этих условиях люди готовы были платить. Только вот деньги уже были никому не нужны.
Галина Моисеева: «Вопрос не стоял в том, что мы не отдадим деньги. Как только началась небольшая просрочка платежа, мы узнаем, что наша квартира продана».
Новым собственником квартиры оказался некий 23-летний Антон Снопок. В соцсетях нашелся только один профиль, в котором совпадают имя, фамилия, отчество, дата рождения и город проживания покупателя. Возможно, это он и есть. На звонки он не отвечает. А с многодетной семьей покупатель общается через своего представителя.
Интересно, что человек с такой же фамилией, возможно, отец Антона, через суд уже выселил на улицу другую семью с ребенком. Странно, но эти люди какие-то «покупатели проблем»: они охотно берут «нехорошие» квартиры, а потом судятся с жильцами, которые их не продавали.
Юлия Каплун: «Я не знаю, где нам жить. Мы на улице остаемся, если он нас планирует выселить, как он сказал».
Еще удивительнее сумма, за которую «Центр займов» продал квартиру многодетной семьи: в 3 раза дешевле ее рыночной стоимости. Если взять в долг 1 млн 300 тысяч, плюс проценты, допустим, получается 2 млн. Предположим, не смог расплатиться. Но залоговая квартира только по кадастру стоит 5 миллионов, а рыночная цена — все шесть. И если её продавать то, как минимум, 3 миллиона должны остаться. Так ведь и здравый смысл и простая логика подсказывают. Но у кредиторов из «Центра займов 365» и смысл другой, и логика, конечно, иная.
Владельцы компании держат глухую оборону в одном из бизнес-центров Москвы, настаивая, что «все по закону».
Юлия Калинина, соучредитель ООО «Центр займов 365»: «Они все писали расписки. Пусть они не говорят, что не знали про залог».
Заемщики, впрочем, не отрицают: о залоге они знали. Но ведь и речи не было о том, что в случае просрочки жилье автоматом переходит в собственность кредитора. Эксперты уверены: организация заключала еще какой-то договор.
Анна Бочарова, адвокат: «При заключении договора она готовится к тому, что квартиру она будет переоформлять на себя, и пытается как можно проще для себя это сделать. Необходимо понимать, что если вам не дают документы домой, ознакомиться, посоветоваться, то сделка нечиста. Все, о чем вы договаривались, должно быть там изложено. Если в договаривались о займе, в документах должно быть написано „займ“. Не может быть договора купли-продажи».
Актера Сергея Фролова сейчас по точно такой же схеме выселяют из квартиры, которая принадлежала его матери. После ее смерти он обнаружил, что жилье ушло «Международному кредитному бюро». Организации, десятки заемщиков которой, называют себя жертвами мошенников. Проиграв суды и не найдя понимания в полиции, они объявили голодовку.
Сергей Фролов, актёр: «Требования нашей голодовки. Мы требуем немедленно возбудить уголовное дело против действий „Международного кредитного бюро“. Требуем наложения ареста на наши квартиры. Требуем прекращения выселения повального из квартир до полного уголовного разбирательства, проведенного в рамках закона».
Никто не знает точно, сколько людей из-за микрозаймов оказались на улице. Но их столько, что не замечать проблему уже невозможно.
Елена Николаева, депутат Госдумы: «Если банки, для того, чтобы выдавать кредиты, должны иметь лицензию, то и любые иные организации, которые выдают те или иные займы, также должны быть подотчетны финансовому законодательству. И иметь лицензию на ведение этого вида бизнеса».
Экономист Михаил Хазин считает, что если законом так откровенно пользуются мошенники, то его нужно менять.
Михаил Хазин, экономист: «Это мошенничество, это отъем квартир. Но закон при этом написан, исходя из интересов мошенников. Это потрясающая система обработки. Устоять очень трудно, даже подготовленному человеку. А если человек не готов, это вообще невозможно. Ему все время врут. Ему говорят: „Вы не волнуйтесь, это формальность, так принято, так надо“. На самом деле это узаконенное мошенничество».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
При детях Юлия не дает волю нервам. Но сыновья, кажется, все равно чувствуют воцарившуюся в доме атмосферу страха.
Юлия Каплун: «Честно говоря очень страшно. Я каждый день переживаю за жизнь своих детей. Мне страшно, что кто-то может прийти, выселить нас. Выставить наши вещи из дома».
Летом семье понадобились деньги. Срочно, как это обычно и бывает. Взять кредит в банке не удалось, но сговорчивые кредиторы все же нашлись. Микрофинансовая организация «Центр займов 365» согласилась выдать займ, правда, в залог потребовали квартиру.
Галина Моисеева: «Они говорили только одно: нам не нужна ваша квартира, нам нужны только деньги. Эта фраза все время звучала: „Вы не волнуйтесь, квартира нам не нужна“. На самом деле все получилось по-другому».
Условия договора трудно назвать выполнимыми. Скорее тут всё сделано так, чтобы не пришлось возвращать залог. 1 миллион 350 тысяч выдали на год под 36%. При этом весь год только проценты и погашаются: по 40 тысяч рублей ежемесячно. При этом основной долг не уменьшается ни на рубль, а за малейшую просрочку начислялся штраф в 50 тысяч, моментально увеличивая платеж почти вдвое. Но даже на этих условиях люди готовы были платить. Только вот деньги уже были никому не нужны.
Галина Моисеева: «Вопрос не стоял в том, что мы не отдадим деньги. Как только началась небольшая просрочка платежа, мы узнаем, что наша квартира продана».
Новым собственником квартиры оказался некий 23-летний Антон Снопок. В соцсетях нашелся только один профиль, в котором совпадают имя, фамилия, отчество, дата рождения и город проживания покупателя. Возможно, это он и есть. На звонки он не отвечает. А с многодетной семьей покупатель общается через своего представителя.
Интересно, что человек с такой же фамилией, возможно, отец Антона, через суд уже выселил на улицу другую семью с ребенком. Странно, но эти люди какие-то «покупатели проблем»: они охотно берут «нехорошие» квартиры, а потом судятся с жильцами, которые их не продавали.
Юлия Каплун: «Я не знаю, где нам жить. Мы на улице остаемся, если он нас планирует выселить, как он сказал».
Еще удивительнее сумма, за которую «Центр займов» продал квартиру многодетной семьи: в 3 раза дешевле ее рыночной стоимости. Если взять в долг 1 млн 300 тысяч, плюс проценты, допустим, получается 2 млн. Предположим, не смог расплатиться. Но залоговая квартира только по кадастру стоит 5 миллионов, а рыночная цена — все шесть. И если её продавать то, как минимум, 3 миллиона должны остаться. Так ведь и здравый смысл и простая логика подсказывают. Но у кредиторов из «Центра займов 365» и смысл другой, и логика, конечно, иная.
Владельцы компании держат глухую оборону в одном из бизнес-центров Москвы, настаивая, что «все по закону».
Юлия Калинина, соучредитель ООО «Центр займов 365»: «Они все писали расписки. Пусть они не говорят, что не знали про залог».
Заемщики, впрочем, не отрицают: о залоге они знали. Но ведь и речи не было о том, что в случае просрочки жилье автоматом переходит в собственность кредитора. Эксперты уверены: организация заключала еще какой-то договор.
Анна Бочарова, адвокат: «При заключении договора она готовится к тому, что квартиру она будет переоформлять на себя, и пытается как можно проще для себя это сделать. Необходимо понимать, что если вам не дают документы домой, ознакомиться, посоветоваться, то сделка нечиста. Все, о чем вы договаривались, должно быть там изложено. Если в договаривались о займе, в документах должно быть написано „займ“. Не может быть договора купли-продажи».
Актера Сергея Фролова сейчас по точно такой же схеме выселяют из квартиры, которая принадлежала его матери. После ее смерти он обнаружил, что жилье ушло «Международному кредитному бюро». Организации, десятки заемщиков которой, называют себя жертвами мошенников. Проиграв суды и не найдя понимания в полиции, они объявили голодовку.
Сергей Фролов, актёр: «Требования нашей голодовки. Мы требуем немедленно возбудить уголовное дело против действий „Международного кредитного бюро“. Требуем наложения ареста на наши квартиры. Требуем прекращения выселения повального из квартир до полного уголовного разбирательства, проведенного в рамках закона».
Никто не знает точно, сколько людей из-за микрозаймов оказались на улице. Но их столько, что не замечать проблему уже невозможно.
Елена Николаева, депутат Госдумы: «Если банки, для того, чтобы выдавать кредиты, должны иметь лицензию, то и любые иные организации, которые выдают те или иные займы, также должны быть подотчетны финансовому законодательству. И иметь лицензию на ведение этого вида бизнеса».
Экономист Михаил Хазин считает, что если законом так откровенно пользуются мошенники, то его нужно менять.
Михаил Хазин, экономист: «Это мошенничество, это отъем квартир. Но закон при этом написан, исходя из интересов мошенников. Это потрясающая система обработки. Устоять очень трудно, даже подготовленному человеку. А если человек не готов, это вообще невозможно. Ему все время врут. Ему говорят: „Вы не волнуйтесь, это формальность, так принято, так надо“. На самом деле это узаконенное мошенничество».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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