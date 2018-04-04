ЦСКА сравнял счет в финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА

Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение петербургскому СКА и восстановили равновесие в полуфинальной серии
плей-офф КХЛ.
Четвертая игра серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проходившая в Москве, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу ЦСКА
У ЦСКА шайбы забросили Мэтт Робинсон (41-я минута) и Валерий Ничушкин (43), у СКА отличился Вячеслав Войнов (14), пишет ТАСС.
Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Следующий матч финала Западной конференции КХЛ состоится 6 апреля в Петербурге.
У ЦСКА шайбы забросили Мэтт Робинсон (41-я минута) и Валерий Ничушкин (43), у СКА отличился Вячеслав Войнов (14), пишет ТАСС.
Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Следующий матч финала Западной конференции КХЛ состоится 6 апреля в Петербурге.
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