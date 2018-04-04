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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Лермонтов, Гоголь и Достоевский записались в футболисты. Санкт-Петербург, литература, театр, фестивали и конкурсы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛермонтов, Гоголь и Достоевский записались в футболисты

    Лермонтов, Гоголь и Достоевский записались в футболисты

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    Лермонтов, Гоголь и Достоевский записались в футболисты

    Лермонтов, Гоголь и Достоевский записались в футболисты

    Лермонтов, Гоголь и Достоевский записались в футболисты

      Организаторы театрального фестиваля «Встречи в России» переодели русских классиков в спортивную форму.

      Плакаты с изображением Лермонтова, Гоголя и Достоевского в необычном амплуа появились в фойе театра «Балтийский дом». При этом, судя по логотипам на майках, все трое играют за разные клубы.

      Как пояснили в пресс-службе, таким образом театр решил напомнить всем гостям фестиваля о предстоящем чемпионате мира по футболу. А также намекнуть, что в отличие от российской сборной русские классики выигрывают всегда. В этом году девиз фестиваля соответствующий «2:0 в нашу пользу!»

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