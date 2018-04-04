Путин: ждем, что здравый смысл в деле Скрипаля восторжествует

Владимир Путин заявил, что Россия не ждет извинений от Лондона в связи с делом Скрипаля, а рассчитывает на торжество здравого смысла.
По словам российского лидера, в Москве надеются на то, что международным отношениям больше не будет наноситься такой ущерб.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы ничего не ждем, мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время».
При этом Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре, подчеркнул, что это касается не только дела Скрипаля, но и «всех других аспектов международных отношений», передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал совместную инициативу России, Китая и Ирана по расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. При этом постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что представители 23 стран либо проголосовали за проект, либо воздержались от голосования. Против же, по словам постпреда, выступили «закоперщики всей этой истории — британцы и американцы», а также их союзники.
Отметим, что в Москве уже не раз опровергали заявления Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. А накануне глава британской военной лаборатории Портон-Даун признал, что специалисты не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым предположительно были отравлены Скрипаль и его дочь, произвели в РФ.
Владимир Путин же подчеркивал, что Россия заинтересована в полноценном расследовании ЧП в Солсбери. При этом президент РФ отмечал, что, по данным международных экспертов, вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы ничего не ждем, мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время».
При этом Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре, подчеркнул, что это касается не только дела Скрипаля, но и «всех других аспектов международных отношений», передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал совместную инициативу России, Китая и Ирана по расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. При этом постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что представители 23 стран либо проголосовали за проект, либо воздержались от голосования. Против же, по словам постпреда, выступили «закоперщики всей этой истории — британцы и американцы», а также их союзники.
Отметим, что в Москве уже не раз опровергали заявления Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. А накануне глава британской военной лаборатории Портон-Даун признал, что специалисты не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым предположительно были отравлены Скрипаль и его дочь, произвели в РФ.
Владимир Путин же подчеркивал, что Россия заинтересована в полноценном расследовании ЧП в Солсбери. При этом президент РФ отмечал, что, по данным международных экспертов, вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира.
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