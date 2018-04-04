Петербурженкам дарили цветы за улыбки

Необычную акцию провели активисты возле станции метро «Петроградская».

В первый день реальной весны волонтеры встречали петербурженок с охапками роз и желали им приятного дня. Вероятно, таким образом джентльмены пытались привлечь в город тепло и хорошее настроение.



Получилось ли у них повлиять на переменчивую петербургскую погоду пока не известно. Зато им явно удалось изменить эмоциональный настрой. Через несколько минут после начала акции Каменноостровский проспект заполнили улыбающиеся дамы с цветами.