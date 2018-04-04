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7 апреля, 13:15
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    Петербурженкам дарили цветы за улыбки. Санкт-Петербург, весна, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербурженкам дарили цветы за улыбки

    Петербурженкам дарили цветы за улыбки

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    Петербурженкам дарили цветы за улыбки

    Петербурженкам дарили цветы за улыбки

    Петербурженкам дарили цветы за улыбки

      Необычную акцию провели активисты возле станции метро «Петроградская».

      В первый день реальной весны волонтеры встречали петербурженок с охапками роз и желали им приятного дня. Вероятно, таким образом джентльмены пытались привлечь в город тепло и хорошее настроение.

      Получилось ли у них повлиять на переменчивую петербургскую погоду пока не известно. Зато им явно удалось изменить эмоциональный настрой. Через несколько минут после начала акции Каменноостровский проспект заполнили улыбающиеся дамы с цветами.

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