В Петербурге госпитализирована Эдита Пьеха

Эстрадную певицу и актрису Эдиту Пьеху увезли в больницу в
Санкт-Петербурге.
О своей госпитализации певица сама рассказала ТАСС. По словам Пьехи, у нее обострение бронхита.
Сейчас народная артистка СССР лежит во Второй городской больнице.
Летом прошлого года Эдита Пьеха отметила свой юбилей — ей исполнилось 80 лет. Свой день рождения она по традиции встретила на сцене.
Сейчас народная артистка СССР лежит во Второй городской больнице.
Летом прошлого года Эдита Пьеха отметила свой юбилей — ей исполнилось 80 лет. Свой день рождения она по традиции встретила на сцене.
Комментарии