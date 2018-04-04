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    В Петербурге госпитализирована Эдита Пьеха

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Вяткин
    В Петербурге госпитализирована Эдита Пьеха

    В Петербурге госпитализирована Эдита Пьеха

    В Петербурге госпитализирована Эдита Пьеха
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Вяткин

    • Эстрадную певицу и актрису Эдиту Пьеху увезли в больницу в Санкт-Петербурге.

    О своей госпитализации певица сама рассказала ТАСС. По словам Пьехи, у нее обострение бронхита.

    Сейчас народная артистка СССР лежит во Второй городской больнице.

    Летом прошлого года Эдита Пьеха отметила свой юбилей — ей исполнилось 80 лет. Свой день рождения она по традиции встретила на сцене.

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