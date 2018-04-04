Жалобы недостоверны: ЦИК подводит итоги проверки выборов в Петербурге

Комиссия Центризбиркома завершает свою работу в Петербурге. Основной задачей ее представителей, прибывших в Северную столицу 2 апреля, была проверка жалоб, которые поступили в ведомство в день выборов президента России.
Петербург оказался лидером по количеству обращений. Специалистам предстояло проверить не только работу городского избиркома, но также и деятельность территориальных и участковых комиссий.
Пока эксперты еще продолжают собирать информацию, встречаться с политическими партиями и общественными организациями. Полученные данные будут проанализированы и вынесены на обсуждение уже в Москве.
Только тогда можно будет говорить о принятии каких-то управленческих решений, подчеркнул член ЦИК Александр Кинёв. Впрочем, по словам Кинёва, представителям ЦИКа уже сейчас понятно, что большинство жалоб оказались недостоверными.
Пока эксперты еще продолжают собирать информацию, встречаться с политическими партиями и общественными организациями. Полученные данные будут проанализированы и вынесены на обсуждение уже в Москве.
Только тогда можно будет говорить о принятии каких-то управленческих решений, подчеркнул член ЦИК Александр Кинёв. Впрочем, по словам Кинёва, представителям ЦИКа уже сейчас понятно, что большинство жалоб оказались недостоверными.
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