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    Жалобы недостоверны: ЦИК подводит итоги проверки выборов в Петербурге. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖалобы недостоверны: ЦИК подводит итоги проверки выборов в Петербурге

    Жалобы недостоверны: ЦИК подводит итоги проверки выборов в Петербурге

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    Жалобы недостоверны: ЦИК подводит итоги проверки выборов в Петербурге

    Жалобы недостоверны: ЦИК подводит итоги проверки выборов в Петербурге

      Комиссия Центризбиркома завершает свою работу в Петербурге. Основной задачей ее представителей, прибывших в Северную столицу 2 апреля, была проверка жалоб, которые поступили в ведомство в день выборов президента России.

      Петербург оказался лидером по количеству обращений. Специалистам предстояло проверить не только работу городского избиркома, но также и деятельность территориальных и участковых комиссий.

      Пока эксперты еще продолжают собирать информацию, встречаться с политическими партиями и общественными организациями. Полученные данные будут проанализированы и вынесены на обсуждение уже в Москве.

      Только тогда можно будет говорить о принятии каких-то управленческих решений, подчеркнул член ЦИК Александр Кинёв. Впрочем, по словам Кинёва, представителям ЦИКа уже сейчас понятно, что большинство жалоб оказались недостоверными.

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