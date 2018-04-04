Сестра рассказала о «маленьких радостях» похудевшей в тюрьме Савченко

Сестра рассказала о самочувствии Надежды Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке переворота.
По словам Веры Савченко, ее сестра за 12 дней голодовки потеряла 10 кг, но все равно сохраняет боевое настроение.
Вера Савченко: «Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет».
Также она рассказала, что депутату Рады в тюрьме предоставили бутылки с водой, до этого она пила из-под крана. Также у Савченко есть сигареты, которые, по словам сестры, стали «ее маленькой радостью».
Кроме того, Вера Савченко передала Надежде средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, потому что она «начала делать свои замечания и свои наработки», сообщает «Украинская правда».
Напомним, 22 марта Верховная рада лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко, которую заподозрили в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение арестовать депутата.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Кроме того, она заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
Вера Савченко: «Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет».
Также она рассказала, что депутату Рады в тюрьме предоставили бутылки с водой, до этого она пила из-под крана. Также у Савченко есть сигареты, которые, по словам сестры, стали «ее маленькой радостью».
Кроме того, Вера Савченко передала Надежде средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, потому что она «начала делать свои замечания и свои наработки», сообщает «Украинская правда».
Напомним, 22 марта Верховная рада лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко, которую заподозрили в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение арестовать депутата.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Кроме того, она заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
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