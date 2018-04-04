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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Сестра рассказала о «маленьких радостях» похудевшей в тюрьме Савченко

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    • Фото: Sergiy Gavris / Facebook
    Сестра рассказала о «маленьких радостях» похудевшей в тюрьме Савченко

    Сестра рассказала о «маленьких радостях» похудевшей в тюрьме Савченко

    Сестра рассказала о «маленьких радостях» похудевшей в тюрьме Савченко
  • Фото: Sergiy Gavris / Facebook

    • Сестра рассказала о самочувствии Надежды Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке переворота.

    По словам Веры Савченко, ее сестра за 12 дней голодовки потеряла 10 кг, но все равно сохраняет боевое настроение.

    Вера Савченко: «Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет».

    Также она рассказала, что депутату Рады в тюрьме предоставили бутылки с водой, до этого она пила из-под крана. Также у Савченко есть сигареты, которые, по словам сестры, стали «ее маленькой радостью».

    Кроме того, Вера Савченко передала Надежде средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, потому что она «начала делать свои замечания и свои наработки», сообщает «Украинская правда».

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    Напомним, 22 марта Верховная рада лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко, которую заподозрили в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение арестовать депутата.

    После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Кроме того, она заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».

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