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7 апреля, 13:15
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    Ветеран умер в приемной администрации Владимирской области

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    Ветеран умер в приемной администрации Владимирской области

    Ветеран умер в приемной администрации Владимирской области

    Следователи выясняют обстоятельства смерти ветерана Великой Отечественной в здании администрации Владимирской области.

    93-летний ветеран Иван Савин приехал в администрацию с просьбой заасфальтировать дорогу, которая ведет к поселку Ундольский Собинского района. Принять его должен был первый вице-губернатор Алексей Конышев, однако в приемной ветерану стало плохо.

    Помочь пенсионеру поспешили врачи из медкабинета администрации и сотрудники скорой. Однако спасти ветерана медики не смогли.

    По факту смерти 93-летнего ветерана следователи начали проверку. Между тем в администрации Владимирской области заявили, что обязательно заасфальтируют дорогу, о которой хотел попросить ветеран, передает ТАСС.

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