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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге. Латвия, митинги и протесты, русский язык. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРусскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге

    Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге

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    Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге

    Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге

    Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге

      «Марш разгневанных родителей», недовольных новым законом об образовании, проходит сегодня в центре латвийской столицы.

      Больше тысячи русскоязычных жителей Латвии окружили здание Министерства образования и науки в Риге. Они протестуют против реформы, которая переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения. Соответствующий закон в начале недели подписал президент страны Раймондс Вейонис.

      Организаторы марша обвиняют главу государства в нарушении клятвы, в которой он обещал защищать интересы всех граждан Латвии. На деле же получается, что он игнорирует и унижает русскоязычных граждан, которые составляют почти 40 процентов населения республики. Участники митинга говорят, что не простят это президенту и будут добиваться отмены дискриминационного закона.

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