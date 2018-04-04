Русскоязычные жители Латвии вышли на митинг протеста в Риге

«Марш разгневанных родителей», недовольных новым законом об образовании, проходит сегодня в центре латвийской столицы.
Больше тысячи русскоязычных жителей Латвии окружили здание Министерства образования и науки в Риге. Они протестуют против реформы, которая переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения. Соответствующий закон в начале недели подписал президент страны Раймондс Вейонис.
Организаторы марша обвиняют главу государства в нарушении клятвы, в которой он обещал защищать интересы всех граждан Латвии. На деле же получается, что он игнорирует и унижает русскоязычных граждан, которые составляют почти 40 процентов населения республики. Участники митинга говорят, что не простят это президенту и будут добиваться отмены дискриминационного закона.
Организаторы марша обвиняют главу государства в нарушении клятвы, в которой он обещал защищать интересы всех граждан Латвии. На деле же получается, что он игнорирует и унижает русскоязычных граждан, которые составляют почти 40 процентов населения республики. Участники митинга говорят, что не простят это президенту и будут добиваться отмены дискриминационного закона.
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