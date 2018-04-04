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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Московская конференция по безопасности прошла без представителей США и НАТО. Минобороны РФ, Сирия, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковская конференция по безопасности прошла без представителей США и НАТО

    Московская конференция по безопасности прошла без представителей США и НАТО

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    Московская конференция по безопасности прошла без представителей США и НАТО

    Московская конференция по безопасности прошла без представителей США и НАТО

      Тема Сирии стала ключевой на Московской конференции по безопасности. Представители десятков стран собрались, чтобы обсудить глобальное противодействие терроризму. Одна из основных причин, которая может помешать борьбе с терроризмом, кроется среди тех, кто ведет эту борьбу.

      О том, что конфронтация между западными странами и остальным миром стала реальностью, говорит, пожалуй, вот такой факт. Приглашения на эту конференцию по безопасности были направлены военному руководству США и НАТО, но так и не были приняты. Очевидно, борьбу с мировым терроризмом и анализ этой борьбы на Западе решили провести отдельно, несмотря на все призывы к сотрудничеству.

      Война в Сирии и распространение терроризма — сейчас две основные проблемы мировой безопасности. Россия, Турция и Иран, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообща фактически разгромили ИГИЛ и освободили большую часть территории Сирии. Освобождение Алеппо, операция в Дейр-эз-Зоре, и, наконец, Восточная Гута. — вот примеры успешных операций российских ВКС и сирийской армии. В то время как западная коалиция за 4 года не добилась ощутимых результатов. Может быть, и не было такой цели? — спрашивает Сергей Шойгу.

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие».

      Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской говорит о целях американцев еще конкретнее.

      Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба: «США взяли курс на расчленение Сирии, уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех».

      Ключевой вопрос этой конференции можно сформулировать так: почему мир сошел с ума и перестал слушать голос разума?

      Александр Бортников, директор ФСБ: «Самое главное условие, позволяющие таким структурам, как „Аль-Каида“ и ИГИЛ, сохранять жизнеспособность, — это разногласия между странами, которые ведут борьбу с терроризмом».

      По словам министра обороны Ирана Амира Хаттами, США и западные страны изо всех сил цепляются за старое мироустройство и мыслят блоковыми категориями. Хотя борьба с терроризмом остается общей целью, и она стоит того, чтобы объединить усилия. Сегодня на конференции в Москве об этом говорили практически все.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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