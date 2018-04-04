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7 апреля, 13:15
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    «Спартак» разделался с «Крыльями Советов» и пробился в полуфинал Кубка России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Спартак» разделался с «Крыльями Советов» и пробился в полуфинал Кубка России

    «Спартак» разделался с «Крыльями Советов» и пробился в полуфинал Кубка России

    «Спартак» разделался с «Крыльями Советов» и пробился в полуфинал Кубка России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Футболисты московского «Спартака» уверенно переиграли «Крылья Советов» в Самаре.

    Четвертьфинальная встреча Кубка России закончилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

    Первый мяч в ворота самарцев влетел на 20-й минуте, когда точный удар нанес Зе Луиш. На 71-й минуте голом отметился Квинси Промес. А еще через 6 минут Луис Адриано довел дело до разгрома. Однако уже перед финальным свистком Александр Соболев забил гол престижа.

    Отметим, что матч в Самаре должен был пройти еще 28 февраля, однако встречу перенесли из-за морозов.

    В полуфинале «Спартаку» предстоит играть с «Тосно». Также на этой стадии встретятся «Шинник» (Ярославль) и «Авангард» (Курск). Финал же пройдет 9 мая в Волгограде.

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