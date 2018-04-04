В машине сестры Савченко нашли взрывное устройство

Сестра арестованной на Украине Надежды Савченко заявила, что в ее машине нашли взрывное устройство.
По словам Веры Савченко, взрывчатку в ее машине обнаружили во время техосмотра. Женщина полагает, что при определенной скорости устройство могло сработать, передает телеканал Zik.
Вера Савченко: «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы».
В эфире телеканала сестра скандального депутата также заявила, что в скором времени Украину захлестнет волна новых арестов. По ее словам, гонению подвергунтся «все, кто не согласен с действующей властью».
Вера Савченко: «Власть узурпирована Порошенко, он убирает всю конкурентную оппозицию. Поэтому я считаю, что дело Надежды является полностью политизированным».
Ранее сообщалось, что Вера Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу. Женщина попросила президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом ее сестры. Также Савченко призвала Трампа поднять вопрос о преследовании оппозиции на Украине «на всех площадках международной дипломатии».
Напомним, Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали по подозрению в попытке организации государственного переворота. Сама Савченко заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны». После помещения под арест депутат объявила голодовку.
Вера Савченко: «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы».
В эфире телеканала сестра скандального депутата также заявила, что в скором времени Украину захлестнет волна новых арестов. По ее словам, гонению подвергунтся «все, кто не согласен с действующей властью».
Вера Савченко: «Власть узурпирована Порошенко, он убирает всю конкурентную оппозицию. Поэтому я считаю, что дело Надежды является полностью политизированным».
Ранее сообщалось, что Вера Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу. Женщина попросила президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом ее сестры. Также Савченко призвала Трампа поднять вопрос о преследовании оппозиции на Украине «на всех площадках международной дипломатии».
Напомним, Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали по подозрению в попытке организации государственного переворота. Сама Савченко заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны». После помещения под арест депутат объявила голодовку.
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