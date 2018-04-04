Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Британцу Прайсу пришлось сшивать лицо после нокаута от Поветкина

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge
    Британцу Прайсу пришлось сшивать лицо после нокаута от Поветкина

    Британцу Прайсу пришлось сшивать лицо после нокаута от Поветкина

    Британцу Прайсу пришлось сшивать лицо после нокаута от Поветкина
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge

    • Боксер-тяжеловес Дэвид Прайс рассказал, что ему наложили несколько десятков швов после боя с Александром Поветкиным.

    По словам спортсмена, врачи наложи 40 швов во рту и на бровях.

    Дэвид Прайс: «У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь!»

    Британец также подчеркнул, что отдал все силы на ринге и был близок к успеху, но оказался в нокауте, передает РИА Новости.

    Напомним, поединок между Дэвидом Прайсом и Александром Поветкиным состоялся в Кардиффе 31 марта. Россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде, защитив интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru