Британцу Прайсу пришлось сшивать лицо после нокаута от Поветкина

Боксер-тяжеловес Дэвид Прайс рассказал, что ему наложили несколько десятков швов после боя с Александром Поветкиным.
По словам спортсмена, врачи наложи 40 швов во рту и на бровях.
Дэвид Прайс: «У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь!»
Британец также подчеркнул, что отдал все силы на ринге и был близок к успеху, но оказался в нокауте, передает РИА Новости.
Напомним, поединок между Дэвидом Прайсом и Александром Поветкиным состоялся в Кардиффе 31 марта. Россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде, защитив интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.
Дэвид Прайс: «У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь!»
Британец также подчеркнул, что отдал все силы на ринге и был близок к успеху, но оказался в нокауте, передает РИА Новости.
Напомним, поединок между Дэвидом Прайсом и Александром Поветкиным состоялся в Кардиффе 31 марта. Россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде, защитив интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.
Комментарии