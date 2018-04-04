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    В центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео

    В центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео

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    • Фото: Sashka Texas / youtube.com
    В центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео

    В центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео

    В центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео
    • Фото: Sashka Texas / youtube.com

      • На Земляном валу в Москве скорая помощь попала в ДТП с автомобилем Mercedes.

      Авария случилась в среду вечером на пересечении Земляного Вала со Старой Басманной улицей. Момент столкновения автомобилей попал на видео.

      На кадрах записи видно, как карета скорой помощи пересекает перекресток. В это время стоящие на светофоре машины начинают движение и в ее бок на полной скорости влетает легковой автомобиль.

      В результате скорая помощь чуть не перевернулась, а у Mercedes оказалась смятой вся передняя часть.

      В экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате ДТП пострадали два человека.



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