В центре Москвы Mercedes протаранил скорую помощь: видео

На Земляном валу в Москве скорая помощь попала в ДТП с автомобилем Mercedes.
Авария случилась в среду вечером на пересечении Земляного Вала со Старой Басманной улицей. Момент столкновения автомобилей попал на видео.
На кадрах записи видно, как карета скорой помощи пересекает перекресток. В это время стоящие на светофоре машины начинают движение и в ее бок на полной скорости влетает легковой автомобиль.
В результате скорая помощь чуть не перевернулась, а у Mercedes оказалась смятой вся передняя часть.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате ДТП пострадали два человека.
На кадрах записи видно, как карета скорой помощи пересекает перекресток. В это время стоящие на светофоре машины начинают движение и в ее бок на полной скорости влетает легковой автомобиль.
В результате скорая помощь чуть не перевернулась, а у Mercedes оказалась смятой вся передняя часть.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате ДТП пострадали два человека.
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