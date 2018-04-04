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    Захарова: команда судна «Норд» находится под прицелами украинских автоматчиков

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    Захарова: команда судна «Норд» находится под прицелами украинских автоматчиков

    Захарова: команда судна «Норд» находится под прицелами украинских автоматчиков

    Временному поверенному в делах Украины в РФ вручили ноту протеста в связи с задержанием в Азовском море рыболовного судна «Норд».

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия потребовала немедленного освободить задержанных моряков, вернуть корабль законному владельцу, а также гарантировать, что подобные провокации не повторятся в будущем.

    Кроме того, Москва выразила возмущение «провокационными действиями» в отношении капитана крымского судна Владимира Горбенко. Ранее сегодня стало известно, сотрудники СБУ вывезли его на служебном автомобиле в Херсон.

    Также во время брифинга Захарова отметила, что дипломаты уже связались с адвокатами, которые рассказали, что сейчас экипаж судна «содержится в нечеловеческих условиях».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «По сообщениям адвокатов, в настоящее время команда „Норд“ была вынуждена покинуть корабль в связи с невыносимыми санитарными условиями на нем, так как весь улов пришел в негодность, и спуститься на пирс, где находятся под прицелами автоматчиков».

    смотретьКапитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» привезли в суд
    Капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» привезли в суд
    Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. На борту находились 10 моряков, которые являются российскими гражданами. Украинские власти обвиняют членов экипажа в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам страны.

    Позднее сейнер арестовали по решению украинского суда. А сегодня капитана корабля доставили в Херсонский суд. Ему может грозить тюремный срок.

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