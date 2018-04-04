Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    На Ямале от голода погибли сотни оленей

    1 комментарий

    На Ямале от голода погибли сотни оленей

    На Ямале от голода погибли сотни оленей

    На севере Ямала ветеринары зафиксировали массовый падеж оленей. По предварительным данным, животные погибли из-за слишком плотного снега.

    По данным департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, на одном из оленеводческих предприятий жертвами суровой зимы стали 400 животных. Кроме того, погибли олени и у животноводов-частников.

    Ветеринары не нашли у погибших оленей признаков инфекционных заболеваний и пришли к выводу, что животные умерли от голода. Тем более что в регион после внезапной оттепели пришли 40-градусные морозы и сильные ветры. Из-за этого растения вмерзли в почву, к тому же добраться до них оленям мешал толстый слой наста.

    Однако северные животноводы отметили, что нынешняя ситуация намного мягче, падеж скота в 2014 года. Тогда из-за обильных снегопадов и ледяного дождя от истощения погибли более 70 тысяч оленей, сообщает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru