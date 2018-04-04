На Ямале от голода погибли сотни оленей

На севере Ямала ветеринары зафиксировали массовый падеж оленей. По предварительным данным, животные погибли
из-за слишком плотного снега.
По данным департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, на одном из оленеводческих предприятий жертвами суровой зимы стали 400 животных. Кроме того, погибли олени и у животноводов-частников.
Ветеринары не нашли у погибших оленей признаков инфекционных заболеваний и пришли к выводу, что животные умерли от голода. Тем более что в регион после внезапной оттепели пришли 40-градусные морозы и сильные ветры. Из-за этого растения вмерзли в почву, к тому же добраться до них оленям мешал толстый слой наста.
Однако северные животноводы отметили, что нынешняя ситуация намного мягче, падеж скота в 2014 года. Тогда из-за обильных снегопадов и ледяного дождя от истощения погибли более 70 тысяч оленей, сообщает «Интерфакс».
Ветеринары не нашли у погибших оленей признаков инфекционных заболеваний и пришли к выводу, что животные умерли от голода. Тем более что в регион после внезапной оттепели пришли 40-градусные морозы и сильные ветры. Из-за этого растения вмерзли в почву, к тому же добраться до них оленям мешал толстый слой наста.
Однако северные животноводы отметили, что нынешняя ситуация намного мягче, падеж скота в 2014 года. Тогда из-за обильных снегопадов и ледяного дождя от истощения погибли более 70 тысяч оленей, сообщает «Интерфакс».
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