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    Настю Рыбку и Алекса Лесли обинили в изнасиловании в Таиланде

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    Настю Рыбку и Алекса Лесли обинили в изнасиловании в Таиланде

    Настю Рыбку и Алекса Лесли обинили в изнасиловании в Таиланде

    Настю Рыбку и Алекса Лесли обинили в изнасиловании в Таиланде
  • Фото: Associated Press © 2018, Sakchai Lalit

    • Задержанным в Таиланде Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) может грозить срок по делу об изнасиловании и организации проституции.

    Заявление от потерпевших было принято полицией города Паттайя.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, основные обвинения выдвинуты против гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, который был арестован вместе с Рыбкой и Лесли и признан виновным в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Его собирались выслать из Таиланда в четверг, однако теперь депортация перенесена на неопределенный срок.

    Что же касается Рыбки и Лесли, а также других участников нелегального «секс-тренинга», то они обвиняются как сообщники. Источник подчеркнул, что в связи с поступлением заявления депортировать их пока невозможно.

    смотретьУчастники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях
    Участники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях
    Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. Задержанным инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны, им грозила депортация.

    Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела был назначен на середину апреля. При этом адвокат сообщал, что Кириллов и Вашукевич готовы признать свою вину.

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