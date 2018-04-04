Настю Рыбку и Алекса Лесли обинили в изнасиловании в Таиланде

Задержанным в Таиланде Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) может грозить срок по делу об изнасиловании и организации проституции.
Заявление от потерпевших было принято полицией города Паттайя.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, основные обвинения выдвинуты против гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, который был арестован вместе с Рыбкой и Лесли и признан виновным в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Его собирались выслать из Таиланда в четверг, однако теперь депортация перенесена на неопределенный срок.
Что же касается Рыбки и Лесли, а также других участников нелегального «секс-тренинга», то они обвиняются как сообщники. Источник подчеркнул, что в связи с поступлением заявления депортировать их пока невозможно.
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. Задержанным инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны, им грозила депортация.
Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела был назначен на середину апреля. При этом адвокат сообщал, что Кириллов и Вашукевич готовы признать свою вину.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, основные обвинения выдвинуты против гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, который был арестован вместе с Рыбкой и Лесли и признан виновным в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Его собирались выслать из Таиланда в четверг, однако теперь депортация перенесена на неопределенный срок.
Что же касается Рыбки и Лесли, а также других участников нелегального «секс-тренинга», то они обвиняются как сообщники. Источник подчеркнул, что в связи с поступлением заявления депортировать их пока невозможно.
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. Задержанным инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны, им грозила депортация.
Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела был назначен на середину апреля. При этом адвокат сообщал, что Кириллов и Вашукевич готовы признать свою вину.
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