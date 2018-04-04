Формальный подход: почему парламент Петербурга может не выбрать почетных граждан

В этом году парламентская комиссия по культуре рекомендовала не проводить выборы почетных граждан. Петербургские парламентарии готовы взять паузу, чтобы понять, что не так с этой процедурой в последние годы.

В истории Петербурга были периоды, когда городской парламент брал паузу и не выбирал почетных граждан по разным причинам. Впрочем, в портретной галерее от этого на экспозиции пробелов не возникало. Сейчас же те, кто участвует в спорах об этих выборах, говорят: достойные кандидаты есть. Вопрос лишь в том, проголосует ли за них большинство.



В свою очередь ответственная за процедуру комиссия по образованию, культуре и науке, обсудив положение дел, посоветовала депутатскому корпусу в этом году от избрания отказаться. Хотя пять кандидатур выдвинуты были. У некоторых в документах нашлись ошибки, но главная официальная причина таких рекомендаций, конечно, в другом.



Максим Резник, председатель комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания: «В моем понимании в последнее время мы стали подходить к этой процедуре казенно и бюрократически. Весь процесс избрания почтенных граждан — это разговор о скрепах в нормальном смысле слова. Мы обсуждаем, что эти люди сделали для города, мы сравниваем эти достижения. Это позитивное обсуждение заслуг конкретных людей. Всего этого мы не наблюдали в этом году».



Традиционно в списке кандидатов есть так называемые выдвиженцы от власти, закономерно поддерживаемые партийным парламентским большинством. Те же, кто против пауз в выборах почетных граждан, уверены, что в этом году таких заявок нет, и есть шанс наконец восстановить справедливость или они чего-то не знают.



Алексей Ковалёв, член комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания: «В прошлом году Законодательное собрание выглядело очень некрасиво перед лицом горожан, Тогда люди закономерно подумали, что звание почетного гражданина было присвоено по должности. Речь идет о Валентине Матвиенко и патриархе Кирилле».



В пятый раз признать почетным гражданином Петербурга предложили Александра Сокурова. Второй раз с такой инициативой выступает «Ночлежка». И не только потому, что кинорежиссер отдавал свой гонорар в помощь бездомным.



Он давно стал для города и право-и градозащитником. Отстаивал на митингах Исаакиевский собор, проект «Открытой библиотеки», боролся за сохранение исторических зданий. И в его искренней обеспокоенности, как он сам говорит, за Отечество никто не сомневается.



В выборах почетных граждан было много странностей. Олег Басилашвили получил звание с шестого раза. Эдиту Пьеху им так и не удостоили. Хотя, кажется, какие тут могут быть споры, когда их значимость настолько очевидна. И как в этом случае не задуматься о целях голосующих. И главное — для кого этот почет. Ведь пропагандируемые ценности именно этих граждан должны становиться ценностями города, а значит, и самого общества. Так или иначе у городского парламента есть шанс подумать до 1 мая, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.