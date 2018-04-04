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    Спевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы. православие, религия, РПЦ, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы

    Спевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы

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    • Фото: Виталий Демидченко / youtube.com
    Спевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы

    Спевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы

    Спевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы
    • Фото: Виталий Демидченко / youtube.com

      • Священнослужителя, ставшего героем скандала с песней в храме, отправили под надзор архиерея.

      Скандал разгорелся после того, как в Интернете был опубликован ролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку». Выяснилось, что исполнить неподобающую его сану композицию священнослужитель решил в трапезной московского Храма иконы Божией Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

      Как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, провинившийся священник должен сегодня покинуть пределы Москвы и отправиться в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под наблюдение правящего архиерея.

      Сам же поступок священника, по словам пресс-секретаря патриарха Кирилла, находится «за гранью возможного и допустимого», передает ТАСС.

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