Спевшего «Мурку» в храме священника выслали из Москвы

Священнослужителя, ставшего героем скандала с песней в храме, отправили под надзор архиерея.
Скандал разгорелся после того, как в Интернете был опубликован ролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку». Выяснилось, что исполнить неподобающую его сану композицию священнослужитель решил в трапезной московского Храма иконы Божией Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.
Как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, провинившийся священник должен сегодня покинуть пределы Москвы и отправиться в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под наблюдение правящего архиерея.
Сам же поступок священника, по словам пресс-секретаря патриарха Кирилла, находится «за гранью возможного и допустимого», передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, провинившийся священник должен сегодня покинуть пределы Москвы и отправиться в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под наблюдение правящего архиерея.
Сам же поступок священника, по словам пресс-секретаря патриарха Кирилла, находится «за гранью возможного и допустимого», передает ТАСС.
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