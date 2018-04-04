Кемеровчанин по ошибке получил 30 миллионов и попал под суд

Жителю Кемерова грозит уголовная ответственность за то, что он не вернул деньги, которые ему перевели по ошибке.
Правоохранители выяснили, что в апреле 2016 года одна из торговых организаций перевела на счет 37-летнего мужчины 30 миллионов рублей. Однако произошло это по ошибке — сотрудник фирмы производил расчеты с клиентом и случайно указал реквизиты дебетовой карты кемеровчанина, который не имел никакого отношения к работе компании.
Мужчина же, узнав о поступлении столь крупной суммы, перевел 20 миллионов на другой счет и потратил более 90 тысяч рублей в магазинах. При этом представители фирмы уведомили мужчину о допущенной ошибке и попросили вернуть деньги, однако он этого не сделал.
Как сообщили в кемеровском УМВД, по ходатайству следователя все счета кемеровчанина были заблокированы. Благодаря этому большую часть денег удалось вернуть законному владельцу.
Мужчина же стал фигурантом уголовного дела, которое уже направили в суд. Теперь ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев.
Мужчина же, узнав о поступлении столь крупной суммы, перевел 20 миллионов на другой счет и потратил более 90 тысяч рублей в магазинах. При этом представители фирмы уведомили мужчину о допущенной ошибке и попросили вернуть деньги, однако он этого не сделал.
Как сообщили в кемеровском УМВД, по ходатайству следователя все счета кемеровчанина были заблокированы. Благодаря этому большую часть денег удалось вернуть законному владельцу.
Мужчина же стал фигурантом уголовного дела, которое уже направили в суд. Теперь ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев.
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