Глава Росалкоголя рассказал о минимальной цене водки в 2018 году

Глава Росалкогольрегулирования ответил на вопрос о повышении минимальных розничных цен на спиртное в этом году.
По словам Игоря Чуяна, увеличивать цены на водку и коньяк в этом году не планируется.
В случае же с вином, по словам главы ведомства, придется вводить очень много минимальных цен. Будет определена минимальная стоимость каждой категории вина — столового, фруктового, ликерного и т.д., передает ТАСС.
Отметим, что в настоящий момент минимальная розничная цена на 0,5 литра водки составляет 205 рублей, а коньяка — 314 рублей.
В случае же с вином, по словам главы ведомства, придется вводить очень много минимальных цен. Будет определена минимальная стоимость каждой категории вина — столового, фруктового, ликерного и т.д., передает ТАСС.
Отметим, что в настоящий момент минимальная розничная цена на 0,5 литра водки составляет 205 рублей, а коньяка — 314 рублей.
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