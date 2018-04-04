В Петербурге к ЧМ по футболу могут разрешить плавучие гостиницы

Законодательное собрание приступило к обсуждению создания плавучих гостиницах на набережных и запрету курения на террасах и в коммунальных квартирах.

На Выборгской набережной и на Малой Невке уже этим летом могут появиться плавучие гостиницы. Парламентарии, обсуждая сегодня перспективы размещения болельщиков на чемпионате мира по футболу, вспомнили, что город на Неве не просто устойчивое выражение.



На многочисленных реках и каналах вполне можно размещать передвижные отели. Проект таких гостиниц в Смольном уже разработан. Главное, чтобы они не портили открыточные виды.



А чтобы разгоряченные холодными ячменными напитками интуристы не закуривали, наблюдая за игрой в открытых кафе и террасах, городские депутаты хотят отказать им в этом седативном средстве. Заодно, кстати, запретив курение петербуржцам на кухнях коммунальных квартир. Штраф за сигарету в неположенном месте составит до 1500 рублей.