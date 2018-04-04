Счетная палата сообщила о миллиардных нарушениях при строительстве ЦКАД

Счетная палата выявила, что строительство ЦКАД в 2017 году проходило с нарушениями, которые могут привести к задержкам сдачи дороги и увеличению ее стоимости.
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Об этом стало известно из сообщения на сайте Счетной палаты по результатам проверки строительства проекта за 2016–2017 годы.
Аудитор палаты Валерий Богомолов, подготовивший доклад о нарушениях, отметил, что стоимость строительства дороги увеличилась на 13,5 млрд и достигла 313,27 млрд рублей. При этом на 1 января 2018 года на строительство ЦКАД было направлено 38,4 млрд рублей вместо 62,6 млрд рублей, заявленных в паспорте проекта.
Также в докладе отмечается, что в настоящий момент первый участок дороги готов на 15,6%, пятый — на 33%, а по третьему приемка работ вовсе не осуществлялась и не оплачивалась. Больше всего претензий к четвертому участкам — там строительство не началось до сих пор.
По итогам проверки Счетная палата направила представления в «Автодор», обращение в Генпрокуратуру, а также письма в Минтранс и в Минэконмразвития.
ЦКАД — проект кольцевой автодороги вокруг Москвы, запущенный в 2015 году. Дорога будет расположена на максимальном удалении 50 км от МКАД, пройдет по территориям «новой Москвы» и Подмосковья и составит около 530 км.
Аудитор палаты Валерий Богомолов, подготовивший доклад о нарушениях, отметил, что стоимость строительства дороги увеличилась на 13,5 млрд и достигла 313,27 млрд рублей. При этом на 1 января 2018 года на строительство ЦКАД было направлено 38,4 млрд рублей вместо 62,6 млрд рублей, заявленных в паспорте проекта.
Также в докладе отмечается, что в настоящий момент первый участок дороги готов на 15,6%, пятый — на 33%, а по третьему приемка работ вовсе не осуществлялась и не оплачивалась. Больше всего претензий к четвертому участкам — там строительство не началось до сих пор.
По итогам проверки Счетная палата направила представления в «Автодор», обращение в Генпрокуратуру, а также письма в Минтранс и в Минэконмразвития.
ЦКАД — проект кольцевой автодороги вокруг Москвы, запущенный в 2015 году. Дорога будет расположена на максимальном удалении 50 км от МКАД, пройдет по территориям «новой Москвы» и Подмосковья и составит около 530 км.
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